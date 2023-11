Diadrom Holding AB Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Stimmung der Anleger für die Diadrom-Aktie wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, waren überwiegend neutral. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) der Diadrom-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 73, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 46,08, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Diadrom.

Die Diadrom-Aktie liegt derzeit mit einem Kurs von 12,3 SEK um +0,16 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund der Distanz zum GD200 von -10,02 Prozent als "Schlecht" eingestuft. Aus charttechnischer Sicht ergibt sich daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die beiden Zeiträume.

Die Analyse der Stimmung und des Buzz um die Diadrom-Aktie zeigt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Diadrom zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Diadrom bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".