Diadrom Holding AB Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Die aktuelle RSI7 für Diadrom liegt bei 40 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 59,76 ebenfalls an, dass Diadrom weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit kaum verändert. Daher wird für das langfristige Stimmungsbild insgesamt eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die technische Analyse der Diadrom-Aktie ergibt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 11,25 SEK lag, was einem Unterschied von -14,58 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (13,17 SEK) entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt weist mit einem letzten Schlusskurs von 11,91 SEK (-5,54 Prozent Unterschied) auf eine negative Entwicklung hin, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien ergab, dass die Anleger-Stimmung in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet wurde. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Zusammenfassend erhält das Diadrom-Wertpapier sowohl in der technischen Analyse als auch in der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.