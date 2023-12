Diadrom Holding AB Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet zu messen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung können ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage ergeben. In Bezug auf die Aktie von Diadrom zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Diadrom erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhalten wir für die langfristige Stimmungslage der Aktie von Diadrom die Note "Neutral".

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -18,59 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Diadrom-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 13,45 SEK mit dem aktuellen Kurs von 10,95 SEK. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt eine Abweichung von -10,17 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating für die Diadrom-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Diadrom ergibt bei einem Niveau von 69,88 eine "Neutral"-Einstufung. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 59,04 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI fällt somit ebenfalls auf "Neutral".

Die Diskussion in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren gegenüber Diadrom. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Auf Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Diadrom daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt bekommt Diadrom von der Redaktion ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.