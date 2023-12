Diadrom Holding AB Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Diadrom ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die wir analysiert haben, um einen zusätzlichen Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Diadrom-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,2 SEK. Der letzte Schlusskurs von 10,8 SEK weicht somit um -18,18 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (11,93 SEK) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-9,47 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Diadrom-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Diadrom festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 57,14 Punkten, was bedeutet, dass die Diadrom-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass Diadrom weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 61,64), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Diadrom somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.