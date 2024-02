Diaceutics Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Aktie von Diaceutics hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt folgende Bewertungen von Analysten erhalten: 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Diaceutics. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 150 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 98,5 GBP lag, was auf eine erwartete Kursentwicklung von 52,28 Prozent hindeutet. Die Bewertung der Analysten für die Aktie insgesamt lautet daher "Gut".

In Bezug auf fundamentale Daten ergibt sich ein KGV von 7391,3, was 2209 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie als überbewertet erscheinen lässt. Aus diesem Grund erhält Diaceutics in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können maßgeblichen Einfluss auf die Stimmung bezüglich einer Aktie haben. Bei Diaceutics wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie aktuell mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 70 als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich ein RSI-Wert von 35, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Schlecht".