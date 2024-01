Diaceutics Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Aktie von Diaceutics wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Diaceutics vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (150 GBP) hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 69,49 Prozent, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 88,5 GBP, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Diaceutics eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Im Vergleich zur "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche konnte Diaceutics in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,19 Prozent erzielen. Im Durchschnitt verzeichneten ähnliche Aktien aus dieser Branche einen Rückgang um -12,8 Prozent, was bedeutet, dass Diaceutics im Branchenvergleich eine Outperformance von +27 Prozent erzielte. Der "Gesundheitspflege"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -13,54 Prozent, wobei Diaceutics um 27,74 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Diaceutics derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen zu einem geringeren Ertrag von 3,2 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Diaceutics-Aktie von 88,5 GBP eine Entfernung von -6,06 Prozent vom GD200 (94,21 GBP) auf, was aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 89,19 GBP, was bedeutet, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand -0,77 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Diaceutics als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.