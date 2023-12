Diablo Resources, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu ermitteln, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Diablo wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 46,15, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung beeinflusst werden. Analysten haben die sozialen Plattformen für Diablo untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Bewertungen neutral waren. Zusätzlich wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen rund um Diablo diskutiert, was zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" hinsichtlich der Stimmung führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder umkehren. Bei Diablo wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb dieses Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, daher wird für das langfristige Stimmungsbild insgesamt eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In Bezug auf die charttechnische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Diablo-Aktie ein Durchschnitt von 0,05 AUD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,045 AUD, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 0,04 AUD, was eine positive Bewertung ergibt, da der letzte Schlusskurs darüber liegt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.