Malvern, Pa. (ots/PRNewswire) -LifeScan, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Blutzuckermessung, gab heute bekannt, dass das Journal „Diabetes Technology and Therapeutics" (DTT) den Artikel Real World Evidence of Improved Glycemic Control in People with Diabetes Using a Bluetooth® connected Blood Glucose Meter with Mobile Diabetes Management Application (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3695503-1&h=2180763144&u=https%3A%2F%2Fwww.liebertpub.com%2Fdoi%2F10.1089%2Fdia.2022.0134&a=Real+World+Evidence+of+Improved+Glycemic+Control+in+People+with+Diabetes+Using+a+Bluetooth%C2%AE+connected+Blood+Glucose+Meter+with+Mobile+Diabetes+Management+Application) veröffentlicht hat, welcher die Ergebnisse einer retrospektiven Analyse von realen Daten von mehr als 17.000 Menschen mit Diabetes, die von LifeScan gesammelt wurden, beschreibt. Ein Teil dieser Ergebnisse wurde erstmals auf der 15. „International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes" (ATTD) im April präsentiert.Das Ziel dieser Studie war anhand von Real-World-Daten zu analysieren, ob die Verwendung der OneTouch Reveal® Mobile App mit dem OneTouch Verio Reflect®* Blutzuckermesssystem – synchronisiert mit drahtloser Bluetooth®-Technologie – eine verbesserte Blutzuckerkontrolle für Menschen mit Diabetes bieten kann. Die Autoren untersuchten anonymisierte Blutzuckermesswerte von über 17.000 Menschen mit Diabetes aus einem LifeScan-Datenpool, der 4.154 Menschen mit Typ-1-Diabetes (T1D) und 13.623 Menschen mit Typ-2-Diabetes (T2D) umfasste.„Diese neuen Real-World-Erkenntnisse sind eine weitere Bestätigung dafür, dass die neuesten App-verbundenen Blutzuckermesssysteme bedeutende klinische Vorteile für Menschen mit Typ-1- und Typ-2-Diabetes bieten", sagt Prof. Dr. Oliver Schnell, Gründer und CEO der Sciarc GmbH, Deutschland. „Neben einer verbesserten Blutzuckerkontrolle ermöglicht die Kopplung von Blutzuckermesssysteme mit Apps auch Menschen mit Diabetes, die Daten und Erkenntnisse aus der Ferne oder persönlich mit ihrem medizinischen Betreuungsteam einfach und genau zu teilen."Die retrospektive Analyse der Verwendung der OneTouch Reveal® App mit dem OneTouch Verio Reflect® Messsystem ergab:- verbesserte Glukosewerte im Zielbereich (70–180 mg/dl) um +8,1 Prozentpunkte bei T1D (37% der T1D sahen eine Verbesserung von +10 Prozentpunkten) und um +11,2 Prozentpunkte bei T2D;- weniger hyperglykämische Messwerte (>180 mg/dl) um -8,5 Prozentpunkte bei T1D und -11,3 Prozentpunkte bei T2D; und- Senkung des mittleren Blutzuckerspiegels um -14,5 mg/dL bei T1D und -18,2 mg/dL bei T2D.Die Daten zeigten auch, dass bereits 11 bis 20 Minuten pro Woche mit der OneTouch Reveal® App zu folgenden Ergebnissen führten:- verbesserte Glukosewerte im Bereich bei T1D um +8,4 Prozentpunkte und +11,8 Prozentpunkte bei T2D; und- weniger hyperglykämische Messwerte (>180 mg/dl) bei T1D um -9,12 Prozentpunkte und -11,76 Prozentpunkte bei T2D.Diese Analyse umfasst Daten von Menschen mit Diabetes, für die im Datenpool Blutzucker (BZ) Messdaten sowohl für die ersten 14 Tage der Nutzung des OneTouch Verio Reflect® Messsystems mit der OneTouch Reveal® App (Baseline/Ausgangswert) als auch für die letzten 14 Tage der 90-Tage-Nutzung verfügbar waren. Über die gesamten 90 Tage waren insgesamt 2.069.390 und 4.550.601 BZ-Ergebnisse für die 4.154 T1D bzw. 13.623 T2D verfügbar (siehe TABELLE).„Wir wissen jetzt, dass die Verbindung einer mobilen Gesundheits-App mit einem Blutzuckermesssystem, die beide benutzerfreundlich sind, einen klinisch signifikanten Nutzen für das Diabetes-Management der betroffenen Personen darstellen kann", sagt Co-Autorin der Studie, Dr. Elizabeth Holt, Head of Global Medical, Clinical, and Safety bei LifeScan. „Diese Ergebnisse sind besonders aussagekräftig, da über 95 % der Menschen mit Diabetes ein Blutzuckermesssystem verwenden und kein teureres System zur kontinuierlichen Blutzuckerüberwachung."StudienmethodikAnonymisierte Glukose- und App-Analysen wurden aus einem LifeScan-Datenpool von 4.154 Menschen mit T1D und 13.623 Menschen mit T2D extrahiert. Die Daten der ersten 14 Tage wurden mit den letzten 14 Tagen des 90-Tage-Zeitraums unter Verwendung paarweiser intraindividueller Unterschiede verglichen.TABELLEZeit ≤2 3 bis 6 bis 11 bis 21 bis >60in der Minuten 5 10 20 60 MinutenApp Minuten Minuten Minuten Minuten(proWoche)T1D T2D T1D T2D T1D T2D T1D T2D T1D T2D T1D T2DDiabetes-Typ (n=355) (n= (n= (n=1265) (n= (n=1728) (n= (n=2439) (n=1107) (n=4701) (n=802) (n=2641)849) 514) 655) 721)+0,84 -5,05 -2,48 -14,20 -5,53 -17,79 -15,11 -17,81 -9,20 -19,60 -29,36 -22,40MittlererGlukosespiegel(mg/dL)% +0,16 +3,00 +2,98 +8,13 +3,45 +10,54 +8,45 +11,87 +11,03 +12,18 +14,13 +13,40MesswerteimZielbereich(70bis180mg/dL)% +0,05 -3,12 -2,78 - 8,43 -3,48 -10,77 -9,12 -11,76 -11,51 -12,35 -15,33 -13,57Hyper-glykämischeMesswerte(>180mg/dL)3,02 2,15 3,15 1,99 3,19 2,02 3,05 1,97 3,04 2,04 4,08 2,66DurchschnittlicheTesthäufigkeitÜber die Marke OneTouch® von LifeScanLifeScan ist ein weltweit führender Anbieter für die Blutzuckerüberwachung und für digitale Gesundheitstechnologie mit der Vision, eine Welt ohne Grenzen für Menschen mit Diabetes und verwandten Erkrankungen zu schaffen. Mehr als 20 Millionen Menschen auf der ganzen Welt verlassen sich bei der Behandlung ihrer Diabeteserkrankung auf die OneTouch® Markenprodukte von LifeScan. LifeScan und OneTouch® verbessern gemeinsam die Lebensqualität von Menschen mit Diabetes mit Produkten und digitalen Plattformen, die sich durch Einfachheit, Genauigkeit und Vertrauen auszeichnen.LifeScan.comOneTouch.deDas Bluetooth®-Wortmarkenzeichen und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch LifeScan Scotland Ltd. und seine Tochtergesellschaften erfolgt unter Lizenz.*Die Ergebnisse sind übertragbar auf das in Deutschland erhältliche OneTouch Ultra Plus Reflect® Blutzuckermesssystem