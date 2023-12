DiaSorin Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Diasorin Spa beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 49,94 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,33, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Diasorin Spa beträgt 33, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" zeigt, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Diasorin Spa in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +10,35 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche erzielt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt der 50-Tage-Durchschnitt eine positive Entwicklung, was zu einem "Gut"-Rating führt, während der 200-Tage-Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Diasorin Spa auf Basis der verschiedenen Analysen ein "Gut"-Rating.