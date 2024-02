DiaSorin Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Culp":

In den letzten vier Wochen gab es eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Diasorin Spa, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht verringert. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Rating vergeben.

Im Bereich des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass Diasorin Spa derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Hingegen ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Die technische Analyse ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs der Diasorin Spa-Aktie sowohl in Bezug auf den 200-Tages-Durchschnitt als auch den 50-Tages-Durchschnitt nahe liegt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Diasorin Spa im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,35 Prozent erzielt hat, was 10,35 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.