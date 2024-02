DiaMedica Therapeutics Aktie: Was ist hier nur passiert?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Diamedica Therapeutics in den sozialen Medien. Es gab weder eine übermäßig positive noch eine übermäßig negative Diskussion. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie kann Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält. In diesem Fall wurde über Diamedica Therapeutics kaum mehr oder weniger diskutiert als üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auch mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Ein weiteres wichtiges Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt die Aktie als "überverkauft", bei 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Diamedica Therapeutics liegt bei 73,91 und erhält daher die Einstufung "Schlecht". Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 49,47 und wird daher neutral eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

In den letzten zwei Wochen wurde Diamedica Therapeutics von privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Auch die überwiegende Mehrheit der Diskussionen und Kommentare in den letzten Tagen waren negativ. Daher ergibt sich eine insgesamt "Schlecht"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,88 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,84 USD liegt, was einer Abweichung von -1,39 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt ebenfalls bei 2,88 USD, was zu einer Abweichung von -1,39 Prozent führt und somit zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Insgesamt erhält Diamedica Therapeutics daher eine "Neutral"-Bewertung sowohl aus Sicht der Anleger-Stimmung als auch der technischen Analyse.