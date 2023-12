DiaMedica Therapeutics Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die technische Analyse für Diamedica Therapeutics zeigt einen gleitenden Durchschnittskurs von 2,64 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 2,91 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit einen Abstand von +10,23 Prozent zum GD200 aufweist, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 2,52 USD, was einem Abstand von +15,48 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Die Stimmung der Anleger kann auch ein wichtiger Faktor für die Bewertung von Aktienkursen sein. Für Diamedica Therapeutics zeigen die Analysen, dass die Kommentare in sozialen Medien neutral waren, aber in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positiv waren. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Diamedica Therapeutics liegt bei 32,61 Punkten, was auf einen neutralen Zustand hinweist. Der RSI25 zeigt einen ähnlichen Wert von 41,73 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Aktivität rund um Diamedica Therapeutics gering ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Diamedica Therapeutics daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.

