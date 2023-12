DiaMedica Therapeutics Aktie: Lieber beobachten als handeln

In den letzten beiden Wochen war das Anleger-Sentiment in Bezug auf Diamedica Therapeutics überwiegend negativ. Insgesamt gab es an fünf Tagen positive Diskussionen, jedoch überwog an acht Tagen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Bewertung im Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, mit dem festgestellt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Diamedica Therapeutics-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 62. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb wir ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 43,46 weniger volatil als der RSI7 und führt zu einer zusätzlichen längerfristigen Betrachtung. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Diamedica Therapeutics weder überkauft noch überverkauft, weshalb auch hierfür eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Diamedica Therapeutics-Aktie mit einem Kurs von 2,83 USD derzeit um +13,65 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +8,02 Prozent, wodurch auch hierfür eine Einschätzung als "Gut" erfolgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Diamedica Therapeutics festgestellt wurde. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage mit "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt. Insgesamt erhält Diamedica Therapeutics daher auch auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.