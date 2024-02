DiaMedica Therapeutics Aktie: Knallt es bald?

Die Diamedica Therapeutics-Aktie erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik, da die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent beträgt und damit 2,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Dividende wird mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Diamedica Therapeutics in Social Media beobachtet, was zu einem Stimmungsbarometer im roten Bereich führte. Dies lässt darauf schließen, dass die Marktteilnehmer eine schlechte Stimmung gegenüber der Aktie haben. Darüber hinaus wurde deutlich mehr über das Unternehmen diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Diamedica Therapeutics zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Dies gilt sowohl für den 7-Tage-RSI mit einem Wert von 68,1 Punkten als auch für den 25-Tage-RSI mit einem Wert von 49,76 Punkten.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Diamedica Therapeutics-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 2,85 USD liegt und der letzte Schlusskurs bei 3 USD um +5,26 Prozent abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Hingegen beträgt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen aktuell 2,86 USD, was einer Abweichung des letzten Schlusskurses von +4,9 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Diamedica Therapeutics-Aktie für die Dividendenpolitik und die technische Analyse ein "Schlecht"-Rating, während das Sentiment und der Relative Strength Index eine "Neutral"-Bewertung erhalten. Die Aktie wird daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.