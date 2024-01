DiaMedica Therapeutics Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Diamedica Therapeutics diskutiert, wobei weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Diamedica Therapeutics, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Diamedica Therapeutics liegt bei 44,44, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 42, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 2,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Diamedica Therapeutics-Aktie bekommt deshalb eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Diamedica Therapeutics-Aktie ein Durchschnitt von 2,66 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,86 USD (+7,52 Prozent Unterschied) und erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,59 USD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+10,42 Prozent Abweichung). Die Diamedica Therapeutics-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt erhält Diamedica Therapeutics also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.