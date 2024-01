DiaMedica Therapeutics Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Diamedica Therapeutics als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 44,9, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 45,02 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Diskussionen zu Diamedica Therapeutics in sozialen Medien deuten auf negative Einschätzungen und Stimmungen hin. In den letzten beiden Wochen wurden vermehrt negative Meinungen geäußert, und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Aktie von Diamedica Therapeutics bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" zu bewerten.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie weist Diamedica Therapeutics eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 2,47 Prozentpunkte weniger als die üblichen 2,47 % darstellt. Dieser niedrigere Ertrag führt zur Einstufung "Schlecht".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Diamedica Therapeutics wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu der Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, und somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Schlecht".