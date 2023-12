Di-Nikko Engineering Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Di-nikko Engineering Kk von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Dabei wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Neutral" erlaubt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.

Bei der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der Kurs der Di-nikko Engineering Kk mit 456 JPY inzwischen -8,06 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage ist die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -16,72 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI), welcher die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt, zeigt für die Di-nikko Engineering Kk-Aktie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 75. Auf dieser Basis wird die Aktie als überkauft bewertet. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (65,41) zeigt jedoch, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist. Somit ergibt sich eine abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI, nämlich ein "Neutral"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Di-nikko Engineering Kk.

Die Analyse der Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Di-nikko Engineering Kk in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Di-nikko Engineering Kk vergeben wird. Insgesamt ergibt sich daher für die Aktie auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.