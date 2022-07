DiMe veröffentlicht Toolkits zur Verbesserung der Sensordatenintegration und für eine bessere und schnellere globale Gesundheitsversorgung und Forschung

Boston (ots/PRNewswire) -Heute hat die Digital Medicine Society (DiMe) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3594946-1&h=1578158683&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3594946-1%26h%3D3222991971%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dimesociety.org%252F%26a%3DDigital%2BMedicine%2BSociety%2B(DiMe)&a=Digital+Medicine+Society+(DiMe)) die Sensordaten-Integrations-Toolkits veröffentlicht. Dabei handelt es sich um vier umfassende Toolkits, die Datenproduzenten, -verarbeitern und -verbrauchern helfen sollen, die Datenflut zu nutzen, die durch die zunehmende Verwendung von Wearables und digitalen Sensorprodukten entsteht. Diese Ressourcen basieren auf dem Sensor Data (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3594946-1&h=4070001674&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3594946-1%26h%3D1035588857%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dimesociety.org%252Ftours-of-duty%252Fsensor-data-integrations%252F%26a%3DSensor%2BData%2B&a=Sensor+Data%C2%A0)Integrations Projekt, das sich aus führenden Vertretern des Gesundheitswesens von Amazon Web Services (AWS), Oracle, dem Moffitt Cancer Center, Takeda, dem US Department of Veterans Affairs (VA) und anderen zusammensetzt. Diese Toolkits werden dazu beitragen, das Versprechen der von Sensoren generierten Daten einzulösen, schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen, um die medizinische Versorgung und die Forschung zu verbessern. Das Projektteam wird eine Demo der Toolkits während einer Live-Einführungsveranstaltung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3594946-1&h=365599357&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3594946-1%26h%3D2407108810%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dimesociety.org%252Ftours-of-duty%252Fsensor-data-integrations%252F%26a%3Dlive%2Blaunch%2Bevent&a=Live-Einf%C3%BChrungsveranstaltung) am 18. Juli um 10:30 Uhr ET mit Micky Tripathi, dem Nationalen Koordinator für Gesundheitsinformationstechnologie des US-Gesundheitsministeriums, vorführen.Die Datenflut der Sensortechnologien übersteigt bei weitem die Fähigkeit der Industrie, diese Daten zu erfassen, zu speichern, zu analysieren, zu schützen und effektiv für die Patientenversorgung und die Forschung zu nutzen. Es wird erwartet, dass die Zahl der US-Patienten*innen, die Geräte zur Patientenfernüberwachung nutzen, bis 2025 auf über 70 Millionen ansteigen wird (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3594946-1&h=3624184600&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3594946-1%26h%3D3756428582%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.insiderintelligence.com%252Finsights%252Fremote-patient-monitoring-industry-explained%26a%3D70%2Bmillion%2Bby%2B2025&a=70+Millionen+ansteigen+wird). Zwischen 2022 und 2028 wird erwartet, dass der globale Markt für Wearable Technology um 18,5 Prozent wachsen und 380,5 Milliarden Dollar erreichen wird (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3594946-1&h=2663753905&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3594946-1%26h%3D1451395818%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.globenewswire.com%252Fnews-release%252F2022%252F04%252F13%252F2421597%252F0%252Fen%252FInsights-on-Global-Wearable-Technology-Market-Size-Share-to-Surpass-USD-380-5-Billion-by-2028-Exhibit-a-CAGR-of-18-5-Industry-Analysis-Trends-Value-Growth-Opportunities-Segmentatio.html%2523%253A%257E%253Atext%253DAs%252520per%252520the%252520analysis%252520shared%252CUS%252524%252520380.5%252520Bn%252520by%2525202028%26a%3Dgrow%2Baround%2B18.5%2Bpercent%252C%2Breaching%2B%2524380.5%2Bbillion&a=um+18%2C5+Prozent+wachsen+und+380%2C5+Milliarden+Dollar+erreichen+wird). Die Anzahl der einzigartigen digitalen Endpunkte (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3594946-1&h=4250347721&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3594946-1%26h%3D3279067072%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dimesociety.org%252Fcommunication-education%252Flibrary-of-digital-endpoints%252F%26a%3Dunique%2Bdigital%2Bendpoints&a=einzigartigen+digitalen+Endpunkte), die in von der Industrie gesponserten Studien zu neuen medizinischen Produkten verwendet werden, stieg zwischen Oktober 2019 und Mai 2022 um über 950 %. Die Zahl der Sponsoren, die diese Produkte in der medizinischen Produktentwicklung einsetzen, stieg im gleichen Zeitraum von 12 auf 96. Und während die Fähigkeit, qualitativ hochwertige Sensordaten zu erkennen, die für die klinische Entscheidungsfindung geeignet sind, rapide zunimmt, wird die Fähigkeit, auf diese Daten zuzugreifen, durch die derzeitige Abhängigkeit von einzelnen Punktlösungen eingeschränkt.„Sensorgenerierte Daten, die im täglichen Leben der Menschen erfasst werden, bieten die Möglichkeit, die Art und Weise, wie wir Gesundheit und Krankheit messen, neu zu definieren. Diese Chance eröffnet uns die Möglichkeit, qualitativ hochwertige, hochauflösende Datenströme zu nutzen, um unsere Herangehensweise an die Gesundheitsversorgung und Forschung neu zu gestalten und umfassendere Informationen zu nutzen, um individuelle klinische Entscheidungen, Entscheidungen über die Wirksamkeit neuer medizinischer Produkte und allgemeinere politische und gesundheitspolitische Entscheidungen zu verbessern", so Jennifer Goldsack, CEO von DiMe. „DiMes neue Sensor Data Integrations Toolkits bieten handlungsorientierte Ressourcen, um Datenproduzenten, -verarbeitern und -konsumenten dabei zu helfen, ein skalierbares Sensordaten-Ökosystem zu schaffen."AWS hat mit Kundenfeedback und technischem Fachwissen dazu beigetragen, dass das Toolkit den Anforderungen des modernen Gesundheitswesens gerecht wird. „In allen Branchen sehen wir, wie Unternehmen versuchen, ihren Weg in die Cloud zu beschleunigen", sagt Lita Sands, Head of Solutions Life Sciences bei AWS. „Die Zeiträume werden immer kürzer, während die gesammelten Daten exponentiell zunehmen - es besteht ein klarer und erheblicher Bedarf an einer effektiven und sicheren Sammlung und Nutzung dieser Informationen in großem Umfang. Die neuen Toolkits von DiMe sind ein Rettungsanker für Unternehmen, die mit Sensordaten arbeiten. Sie bieten einen umfassenden Ausgangspunkt für Datenproduzenten, -verarbeiter und -verbraucher, um eine integrierte Pipeline aufzubauen, die eine bessere und schnellere Entscheidungsfindung ermöglichtDie Entwicklung dieser Toolkits baut auf den früheren vorwettbewerblichen Initiativen von DiMe auf, wie z. B The Playbook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3594946-1&h=2725262744&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3594946-1%26h%3D2729906945%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fplaybook.dimesociety.org%252F%26a%3DThe%2BPlaybook&a=The+Playbook), dem grundlegenden Leitfaden für die Entwicklung und den Einsatz digitaler klinischer Maßnahmen zur Verbesserung der Patientenversorgung, der klinischen Forschung und der öffentlichen Gesundheit. Die Sensor Data Integrations Toolkits gehen noch weiter und stellen sicher, dass qualitativ hochwertige Sensordaten in großem Umfang genutzt werden können, um die Patientenversorgung zu verbessern und die effiziente Entwicklung medizinischer Produkte zu beschleunigen.Die DiMe-Gemeinschaft arbeitet derzeit an weiteren Projekten zur Skalierung digital erzeugter Daten und wird in den kommenden Monaten weitere Ressourcen bereitstellen. DiMe setzt sich nicht nur für die Entwicklung und Verbreitung neuer digitaler Gesundheitsansätze und -instrumente ein, sondern auch für den Austausch von Nutzererfahrungen mit der breiten Öffentlichkeit. Wir ermutigen die Benutzer des Sensor Data Integrations Toolkits, einen Beitrag zu DiMes „Ressources in Action" Fallstudien-Hub (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3594946-1&h=3436017303&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3594946-1%26h%3D2820224874%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fdocs.google.com%252Fforms%252Fd%252Fe%252F1FAIpQLSf6RMacsftNEyic0ui0soUn36-reIUKlr9wOcaYb5mmHdgH8Q%252Fviewform%26a%3D%2522Resources%2Bin%2BAction%2522%2Bcase%2Bstudy%2Bhub&a=%E2%80%9ERessources+in+Action%22+Fallstudien-Hub) beizutragen, indem sie mitteilen, wie sie die Ressourcen nutzen, um die sichere, effektive, gerechte und ethische Nutzung der digitalen Medizin zu fördern, um die Gesundheitsversorgung neu zu definieren und die menschliche Gesundheit zu verbessern.Die führenden Organisationen aus den Bereichen Gesundheitswesen, Forschung und digitale Gesundheitsinnovation, die mit DiMe zusammengearbeitet haben, um diese frei zugänglichen Ressourcen zu erstellen, sind AWS, Elevance Health, Evidation, US Food and Drug Administration (FDA), Human First, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Medable, Moffitt Cancer Center, Open mHealth, Oracle, Savvy, Takeda und US Department of Veterans Affairs (VA).Informationen zur Digital Medicine Society: DiMe ist eine globale Non-Profit-Organisation und die berufliche Heimat für alle Mitglieder der digitalen Medizingemeinschaft. Gemeinsam gehen wir die schwierigsten Herausforderungen der digitalen Medizin an, entwickeln Ressourcen in klinischer Qualität innerhalb eines technologischen Zeitrahmens und stellen diese umsetzbaren Ressourcen über Open-Source-Kanäle und Schulungsprogramme zur Verfügung. 