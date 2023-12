DiDi Global (A) (A) Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die technische Analyse der Didi Global-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 3,41 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,78 USD weicht somit um +10,85 Prozent ab, was als "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht gilt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 3,64 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,85 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Didi Global-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Didi Global liegt bei 56,1 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,9 und zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen in sozialen Medien basiert, war in Bezug auf Didi Global in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An zehn Tagen war das Stimmungsbarometer auf grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch aktuell zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Sentiments erhält Didi Global insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Bei Didi Global wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Aufgrund dessen wird dem langfristigen Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Schlecht" zugeordnet.