DiBooq ermöglicht Echtzeitbuchungen für Ferienimmobilien

Potsdam (ots) -Flüge und Hotels können längst in Echtzeit mit wenigen Klicks gebucht werden. Bei der Buchung von Ferienhäusern sind Direktbuchungen bisher noch kein Standard. Dies zeigt eine Marktanalyse von über 13.000 Ferienhäusern auf airbnb (2021), die das Potsdamer Unternehmen DiBooq durchgeführt hat. Nur etwa 50 Prozent der angebotenen Objekte waren direkt buchbar. DiBooq ist das erste Netzwerk für Ferienvermietungen, das Eigentümer, Vermarkter und Mieter von Ferienimmobilien verbindet und garantierte Echtzeitbuchungen erlaubt.Eigentümer und Agenturen von Ferienimmobilien haben ohne Direktbuchungs-Option einen höheren Zeit- und Kommunikationsaufwand bei der Vermietung. Grund ist die komplexe Struktur bei der digitalen Ferienhausvermietung, bei der Urlauber, Agenturen und Anbieter über diverse Portale, Kanäle und Hierarchie-Ebenen miteinander kommunizieren. Weil Vermieter ihre Daten und Termine nicht sauber verwalten können, kommt es hierbei häufig zu Missverständnissen und Fehlbuchungen. Um dies zu vermeiden, hat das Potsdamer Startup DiBooq eine mobile App entwickelt, die Ordnung in den Datendschungel bringt und es ermöglicht, Vermietungen zentral von überall zu steuern. Das intelligente Netzwerk vereinfacht die Buchung per Echtzeit-Kalender für alle Seiten und sorgt für höhere Kundenzufriedenheit sowie mehr Umsatz.Die Plattform wurde 2019 von Ralf Spielvogel, Sascha Füller und David Schmeußer in Potsdam gegründet und wird von der EU aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) sowie der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) gefördert.Vorteile für Eigentümer von Ferienimmobilien- Buchungen können direkt über die App abgewickelt werden- Jederzeit und überall Zugriff auf aktuellen Belegungskalender- Eigenes Netzwerk kann stets Verfügbarkeiten der Unterkunft einsehen- Mehr Umsätze durch höhere Auslastung- Zeitersparnis durch verringerten Kommunikationsaufwand- Digitale Zahlungen empfangenVorteile für Agenturen- Buchungen direkt im Eigentümer-Kalender möglich- Echtzeit-Übersicht aller Kalender- Mehr Umsatz durch bessere Conversion-Rates- Höhere Kundenzufriedenheit durch schnellere Reaktionszeiten- Zeitersparnis durch geringeren Kommunikationsaufwand