Dhanvarsha Finvest Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage für den RSI25) auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI von Trucap Finance beträgt 13,04, was einer Bewertung als "Gut" entspricht. Der RSI25 liegt bei 35,29, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung bezüglich Trucap Finance wird in den Diskussionsforen und sozialen Medien als neutral eingestuft. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder deutlich positive noch negative Meinungen geäußert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Trucap Finance bei 62,25 INR verläuft, was ebenfalls eine Einstufung als "Gut" zur Folge hat. Der Abstand des Aktienkurses von 80,8 INR zu dieser Linie beträgt +29,8 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 72,59 INR, was einer Differenz von +11,31 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz im Netz erhält Trucap Finance eine Gesamtbewertung von "Neutral". Die Diskussionsintensität ist im üblichen Bereich, ebenso wie die Rate der Stimmungsänderung.

Insgesamt ergibt sich also für Trucap Finance eine neutrale Einschätzung basierend auf den verschiedenen Analysefaktoren.