Dezhan Healthcare wird immer uninteressanter …

Der Aktienkurs von Dezhan Healthcare hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,99 Prozent erzielt, was 5,22 Prozent unter dem Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors liegt. Im Branchenvergleich der Arzneimittel-Branche beträgt die mittlere jährliche Rendite 0,34 Prozent, wobei Dezhan Healthcare aktuell 7,33 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Dezhan Healthcare derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Dezhan Healthcare eine "Neutral"-Bewertung erhält, basierend auf dem längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt, aber eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dezhan Healthcare 46, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Arzneimittel-Branche als neutral eingestuft wird. Die Aktie wird daher aus fundamentaler Sicht als "Neutral" bewertet.