Dezhan Healthcare Aktie: Das war nicht abzusehen!

Der Aktienkurs von Dezhan Healthcare zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" eine Rendite von -23,61 Prozent, was mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Arzneimittel" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -18,71 Prozent, wobei Dezhan Healthcare auch hier mit 4,9 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild bei Dezhan Healthcare festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine merkliche Zunahme oder Abnahme von Diskussionsbeiträgen, was insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für Dezhan Healthcare führt.

In Bezug auf die Dividende weist Dezhan Healthcare derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,71 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Dezhan Healthcare derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,25 CNH, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (2,82 CNH) um -13,23 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 2,97 CNH weist eine Abweichung von -5,05 Prozent auf. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht" für die Aktie von Dezhan Healthcare.