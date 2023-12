Dezhan Healthcare Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die technische Analyse der Dezhan Healthcare-Aktie zeigt gemischte Signale. Beim Blick auf trendfolgende Indikatoren wie den gleitenden Durchschnitt ist zu sehen, dass der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt bei 3,35 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,2 CNH liegt, was einer Abweichung von -4,48 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,55 CNH, während der letzte Schlusskurs unter diesem Wert liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Dezhan Healthcare auf Basis der trendfolgenden Indikatoren daher ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse aus dem Bereich "Gesundheitspflege" zeigt sich, dass Dezhan Healthcare mit einer Rendite von -6,99 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Branche um mehr als 4 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite (-0,12 Prozent) der "Arzneimittel"-Branche liegt die Performance von Dezhan Healthcare mit 6,87 Prozent deutlich niedriger. Somit erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Dezhan Healthcare aktuell mit einem Wert von 79,17 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Selbst bei einer Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt sich mit einem Wert von 73 die Einschätzung, dass der Titel als überkauft betrachtet wird, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Dezhan Healthcare überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten positiven Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.