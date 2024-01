Dezhan Healthcare Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Aktienkurs von Dezhan Healthcare hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,99 Prozent erzielt, was 5,17 Prozent unter dem Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors liegt. In der Branche "Arzneimittel" beträgt die mittlere jährliche Rendite 0,45 Prozent, und Dezhan Healthcare liegt aktuell 7,44 Prozent unter diesem Wert. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anlegerstimmung gegenüber Dezhan Healthcare war in den letzten Tagen überwiegend positiv, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab 12 Tage lang keine negative Diskussion, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Dezhan Healthcare daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Dezhan Healthcare mit 0 Prozent 1,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser hohen Differenz wird die Aktie als unrentables Investment bewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dezhan Healthcare-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,35 CNH liegt. Dieser Wert liegt in der Nähe des letzten Schlusskurses von 3,23 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich jedoch eine Differenz von -8,5 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

