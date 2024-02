Dezhan Healthcare Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Sizzle Acquisition Corp":

Die Dezhan Healthcare-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 1,73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik. Die Performance der Aktie in den letzten 12 Monaten betrug -26,95 Prozent, was einer Underperformance von -8,45 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt und einer Unterperformance von 5,96 Prozent im Vergleich zum Sektor "Gesundheitspflege" entspricht. Daher erhält die Aktie auch in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating. Das Sentiment für Dezhan Healthcare hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls rückläufig, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt weder überkaufte noch -verkaufte Werte, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Dezhan Healthcare-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.