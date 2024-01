Dezhan Healthcare Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Dezhan Healthcare. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 61,54 Punkte, was bedeutet, dass Dezhan Healthcare derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Dezhan Healthcare überkauft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Dezhan Healthcare auf Basis trendfolgender Indikatoren insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt als Indikator wird hierbei betrachtet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,33 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 3,45 CNH, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung zeigt sich, dass diese in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt besonders positiv ist, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Dezhan Healthcare in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -7,05 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Arzneimittel"-Branche und 4,8 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Gesundheitspflege"-Sektors erzielt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.