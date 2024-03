Dexus Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, indem er das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Wert von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Dexus liegt bei 33,82, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 51,9, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem Rating "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Dexus in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch die Diskussionsstärke als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Dexus derzeit bei 7,54 AUD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 7,5 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -0,53 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt ebenfalls bei -0,53 Prozent, was wiederum auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Negative Diskussionen konnten nur an zwei Tagen verzeichnet werden, während die Anleger größtenteils neutral eingestellt waren. In den letzten ein, zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Dexus gesprochen, weshalb die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet wird. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.