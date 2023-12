Dexus Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf einen überkauften Zustand hin, während ein niedriger RSI auf eine überverkaufte Situation hinweist. Für die Analyse von Dexus verwenden wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der RSI7 liegt derzeit bei 36,13 Punkten, was darauf hindeutet, dass Dexus weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 37,68 ebenfalls an, dass Dexus weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Dexus festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

Unsere Analysten haben auch die Meinungen auf sozialen Plattformen zu Dexus untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Jedoch waren die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, in den letzten ein bis zwei Tagen größtenteils positiv. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 7,62 AUD mit dem aktuellen Kurs übereinstimmt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 7,04 AUD, was einem Anstieg von 8,24 Prozent entspricht. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Insgesamt erhält Dexus damit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI, dem Sentiment und den sozialen Medien, sowie eine gemischte "Neutral"- und "Gut"-Bewertung in der technischen Analyse.