Dexus Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Analyse des Aktienkurses von Dexus basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Laut den Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Dexus auf sozialen Plattformen neutral. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren vor allem neutral. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) um 4,47 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Daher erhält die Aktie eine "neutral" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "gut" Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "gut" Rating.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Diskussionsintensität zu Dexus durchschnittlich ist, was zu einer "neutral" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "neutral" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutral" Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Dexus-Aktie hat einen Wert von 31, was zu einer "neutral" Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis führt zu einer "neutral" Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "neutral" Rating für Dexus.