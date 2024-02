Dexterra-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Dexterra als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Dexterra-Aktie beträgt 86,36, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 46,84 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz für die Dexterra-Aktie festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Die Analysten haben der Aktie von Dexterra in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 positive, 1 neutrale und 0 negative Einstufungen gegeben, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Dexterra, aber das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 7,83 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 34,36 Prozent darstellt und somit eine Einstufung von "Gut" ergibt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Dexterra-Aktie mit 5,83 CAD inzwischen um +1,04 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +2,64 Prozent, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.