Dexterra Aktie: Das kann keiner glauben

Dexterra wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion hat eine Vielzahl von Kommentaren und Beiträgen ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt betrachtet erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer eintreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Dexterra heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 65,52 Punkten, was darauf hinweist, dass Dexterra weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Dexterra weder überkauft noch überverkauft (Wert: 46,67). Das Wertpapier erhält somit auch für den RSI25 eine "Neutral"-Einstufung.

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, den wir hier für den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachten. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Dexterra-Aktie beträgt derzeit 5,7 CAD. Der letzte Schlusskurs (5,86 CAD) liegt somit auf ähnlichem Niveau (+2,81 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Dexterra somit eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 5,79 CAD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,21 Prozent Abweichung). Die Dexterra-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht. In Summe wird Dexterra auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Dexterra-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 2 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Dexterra vor. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 7,83 CAD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 33,67 Prozent erzielen, da sie derzeit 5,86 CAD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Gut". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Gut".