Dexterra Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Von den insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Dexterra-Aktie in den letzten zwölf Monaten sind 2 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 7,83 CAD. Dies bedeutet, dass die Aktie um 35,29 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 5,79 CAD. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist somit "Gut". Zusammengefasst erhält Dexterra von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Dexterra verläuft aktuell bei 5,54 CAD, was der Aktie die Einstufung "Neutral" einbringt, da der Aktienkurs selbst bei 5,79 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +4,51 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 5,63 CAD angenommen. Dies entspricht einer Differenz von +2,84 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Dexterra festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Dexterra-Aktie hat einen Wert von 18, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis bei 50,34 und zeigt somit keine überkauften oder überverkauften Signale. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Dexterra.