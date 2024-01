Dexterra Aktie: Jubelschreie!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Dexterra 2 mal mit "Gut", 1 mal mit "Neutral" und 0 mal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält das Unternehmen somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Dexterra. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 34,83 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 7,83 CAD. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Die Stimmung bei Dexterra hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Dies wird anhand von Diskussionen in sozialen Medien und der Anzahl der Beiträge bewertet, die keine signifikanten Unterschiede aufweisen. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Dexterra-Aktie liegt bei 8, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 45,52 und zeigt somit weder überkaufte noch überverkaufte Signale. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Dexterra nach RSI-Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung, und auch die verstärkte Diskussion über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen führt zu dieser Einschätzung.