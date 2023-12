Dexin China Holdings Co Ltd Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Dexin China betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 67,74 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 55,17, was zu einer ähnlichen "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Kommentare und Beiträge zu Dexin China waren überwiegend neutral, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Dexin China-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,36 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,098 HKD weicht um -72,78 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 0,12 HKD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussionsintensität in Bezug auf Dexin China zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls als "Neutral" zu bewerten. Insgesamt ergibt sich damit für Dexin China die Gesamteinstufung als "Neutral".