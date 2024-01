Dexin China Holdings Co Ltd Aktie: Ruhig bleiben!

Die technische Analyse von Dexin China-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,32 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,106 HKD liegt, was einer Abweichung von -66,88 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,11 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 0,106 HKD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Wertpapier daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Dexin China weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung und Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen zeigen eine insgesamt neutrale Anleger-Stimmung. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich daher für Dexin China-Aktien in der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung ein "Neutral"-Rating.