Netflix Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Netflix hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 31 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Neutral" eingestuft wird. Diese setzt sich aus 17 "Gut"-, 12 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Die Kursprognose deutet auf ein Abwärtspotential von -13,42 Prozent hin, was als "Schlecht"-Empfehlung interpretiert wird. Somit erhält Netflix insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen vorwiegend negativ, wobei die Diskussion an acht Tagen von negativen Themen dominiert wurde. Die Anleger haben sich ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen unterhalten, weshalb die Redaktion die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet. Statistische Auswertungen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Netflix aktuell überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier hingegen als "Neutral" eingestuft, da es hier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Netflix-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich während des letzten Monats zunehmend eingetrübt, weshalb dieser Punkt als "Schlecht" bewertet wird. Die Diskussionsintensität der letzten 30 Tage zeigt, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfahren hat als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Netflix-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

