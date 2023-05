DexCom: Wohin führt der Kurs? - Aktueller Stand 121,49 EUR

Die Aktie von DexCom wird nach Ansicht von Experten momentan unterbewertet. Das reale Kursziel liegt um -10,64% unter dem aktuellen Preis.

• Am 02.05.2023 legte der Wert um +0,91% zu

• Aktuelles Kursziel für DexCom: 121,49 EUR

• Guru-Rating stieg auf 4,48 gegenüber vorherigem Rating von 4,40

Gestern konnte die Aktie von DexCom am Markt ein Plus von +0,91% verzeichnen und damit auch den bisherigen Trend etwas abschwächen.

Insgesamt betrachtet sind die Ergebnisse aus den letzten fünf Handelstagen jedoch mit einem Verlust in Höhe von -4,03% eher pessimistisch.

Obwohl es nicht klar ist ob Analysten eine solche Entwicklung erwarteten oder nicht,

laut ihrer Einschätzungen steht das aktuelle Kursziel bei 121,49 EUR.

Bankanalysten halten im Durchschnitt fest dass diese mittelfristige Prognose korrekt sein könnte.

Doch wenn sie...