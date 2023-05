DexCom: Überdurchschnittliches Kurspotenzial von +10,70%

Aktuell wird die Aktie von DexCom von Analysten als unterbewertet angesehen.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 121,36 EUR, was einem Potential von +10,70% entspricht.

• Am 05.05.2023 verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg um +2,84%

• Das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,48

Mit der gestrigen positiven Entwicklung um +2,84%, erreichte DexCom in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von insgesamt +1,63%. Dies lässt auf eine optimistische Stimmung am Markt schließen.

15 Bankanalysten empfehlen aktuell “Kaufen” und weitere 17 Experten sehen die Aktie aufgrund des positiven Trends ebenfalls mit einer Kaufempfehlung.

Ein neutrales Rating vergaben drei Analysten und lediglich ein Experte sieht Potenzial für einen Verkauf.

Somit sind immerhin mehr als vier Fünftel der analysierenden Bankhäuser weiterhin optimistisch...