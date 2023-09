DexCom: Kursziel von 138,49 EUR lässt starkes Potenzial erwarten

Die gestrige Handelssitzung brachte DexCom ein Minus von -1,77%. In der vergangenen Woche ergab sich somit eine negative Kursentwicklung von -8,18%, was auf pessimistische Stimmung am Markt schließen lässt. Doch wie ist die Meinung der Analysten?

Das mittelfristige Kursziel für DexCom liegt aktuell bei 138,49 EUR. Dies entspricht einem potentiellen Anstieg um +68,48%. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der Aktie in den letzten Tagen.

Dennoch sehen 16 Experten die Aktie als starken Kauf an und weitere 3 setzen das Rating auf “Kauf”. Nur noch einer empfiehlt den Verkauf. Der Anteil optimistischer Analysten liegt somit bei +86,36%.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten: Das Guru-Rating blieb mit 4,55 gleich und bestätigt damit auch die generell positive Einschätzung gegenüber...