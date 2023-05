DexCom: Kursziel von 129,30 EUR in Sicht

Die DexCom-Aktie wird aktuell von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 129,30 EUR und bietet damit ein Potenzial von +15,30%.

• DexCom verzeichnete am 12.05.2023 einen Anstieg um +0,52%

• Aktuelles Kurspotenzial bei +15,30%

• 80,95% der Analysten bewerten die Aktie zumindest noch optimistisch

Am gestrigen Handelstag konnte DexCom ein Plus von +0,52% verbuchen. Auch wenn dies nur eine moderate Steigerung ist, ergibt sich für die vergangene Woche insgesamt eine positive Entwicklung mit einem Zuwachs von +1,26%. Der Markt scheint also relativ zuversichtlich.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten beträgt 129,30 EUR. Diese Einschätzung teilen insgesamt 21 Experten verschiedener Bankhäuser. Davon empfehlen aktuell 15 Analysten den Kauf der Aktie und zwei weitere sehen sie ebenfalls...