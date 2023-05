DexCom: Kursziel von 121,49 EUR - Markt aktuell pessimistisch

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von DexCom momentan unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 121,49 EUR mit einem Risiko von -9,40% für Investoren.

Am gestrigen Handelstag gab es eine negative Entwicklung um -1,75%. In den vergangenen fünf Tagen betrug der Rückgang insgesamt -1,83%, was auf eine gegenwärtig pessimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Trotz dessen bestätigt das durchschnittliche Rating der Bankanalysten mit 15 Kaufempfehlungen und 13 positiven Einschätzungen weiterhin große Zuversicht in das Unternehmen. Lediglich drei Experten geben ein “halten”-Rating ab; Ein einziger Analyst empfiehlt einen Verkauf.

Das Guru-Rating beträgt nunmehr 4,48 nach zuvor erreichten Werten von 4,40 Punkten.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten: Trotz des jüngsten Trends teilen nicht alle Analysten die...