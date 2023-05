DexCom: Kursziel von 121,40 € eröffnet Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +14,86%

DexCom-Aktie ist nach Ansicht der Analysten unterbewertet und weist ein mittelfristiges Kursziel von 121,40 € auf.

• DexCom am Finanzmarkt mit -0,74% (04.05.2023)

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,48

• Aktuelle Einschätzung: Ein starker Kauf (15 Analysten)

Die jüngste Entwicklung an den Märkten zeigt eine schwache Tendenz für die DexCom-Aktie (-3,97% in fünf Handelstagen). Allerdings sind Bankanalysten zuversichtlich hinsichtlich der weiteren Entwicklung des Unternehmens. Die positive Bewertung spiegelt sich im Mittel-Kursziel wider sowie in einem Potentialaufschwung um +14,86%. Eine Mehrheit der Analysten (80,95%) empfiehlt daher die Aktie zum Kauf.

Quelle: Financial News Blog