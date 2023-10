DexCom: Kursziel bei 139,83 EUR - ein Potenzial von +77,14%

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von DexCom eine negative Kursentwicklung in Höhe von -0,93%. In den vergangenen fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse sogar um volle -11,98%. Der Markt scheint derzeit pessimistisch zu sein.

Dennoch sehen Bankanalysten das wahre Potenzial in der Aktie und setzen das mittelfristige Kursziel bei 139,83 EUR an. Damit eröffnet sich Investoren ein mögliches Potenzial in Höhe von +77,14%. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten schwachen Entwicklung.

16 Analysten sind optimistisch und empfehlen einen Kauf. Zusätzlich bewerten drei Experten die DexCom als kaufenswert aber eher zurückhaltend. Zwei weitere stehen neutral zur Aktie mit einem “Halten”-Rating. Nur einer ist davon überzeugt zu verkaufen.

Insgesamt sind jedoch +86,36% aller Analysten vom...