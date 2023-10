DexCom: Kursziel bei 139,74 EUR - Potenzial von +77,42%

Gestern verzeichnete die Aktie von DexCom eine negative Entwicklung um -0,16%. In der vergangenen Woche ergab sich damit ein Rückgang von insgesamt -8,63%. Diese pessimistische Stimmung am Markt scheinen auch die Bankanalysten zu spüren. Allerdings sind diese Experten anderer Meinung als der Markt selbst und sehen das wahre Kurspotenzial in Höhe von +77,42% bei einem aktuellen Kursziel von 139,74 EUR.

Aktuell wird die DexCom-Aktie von insgesamt 22 Analysten bewertet. Davon empfehlen 16 einen “starken Kauf”, während drei das Rating auf “Kauf” setzen. Zwei Experten halten den Wert für neutral und nur einer rät zum Verkauf.

Das bedeutet konkret: Der Anteil an optimistischen Bewertungen liegt momentan bei +86,36%.

Zudem ist das Guru-Rating mit dem Wert “Guru-Rating NEU” unverändert geblieben.