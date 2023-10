DexCom: Bankanalysten sehen Potenzial von +77,42% - Kursziel bei 139,74 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete die DexCom-Aktie an der Börse eine leichte Abnahme um -0,16%. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich damit eine negative Entwicklung von -8,63%. Der Markt zeigt sich aktuell eher pessimistisch.

Die Analysten sind jedoch anderer Meinung und halten die Aktie für unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel wird im Durchschnitt bei 139,74 EUR gesehen. Dies würde einem Kurspotenzial von +77,42% entsprechen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit.

Aktuell empfehlen 16 Analysten den Kauf der Aktie während drei weitere das Rating “Kauf” vergeben haben. Zwei Experten bewerten die Aktie mit “halten”. Ein weiterer sieht ein Verkaufspotential. Die Mehrheit (86,36%) der Bankanalysten ist somit optimistisch gestimmt.

Das Guru-Rating bleibt...