DexCom: Bankanalysten sehen Potenzial von +14,48% - Kursziel liegt bei 131,02 EUR

Die Aktie des US-amerikanischen Unternehmens DexCom hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet. Gestern konnte ein Plus von +2,50% erzielt werden und insgesamt beläuft sich der Zuwachs auf +6,54%. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Laut Bankanalysten hat die Aktie jedoch noch weiteres Potential nach oben. Das mittelfristige Kursziel beträgt 131,02 EUR, was einem Anstieg um +14,48% entspricht. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung und es gibt auch kritische Stimmen.

15 Analysten empfehlen einen Kauf der Aktie und zwei weitere bewerten sie als “Kauf”. Drei Experten halten die Position und nur einer spricht sich für einen Verkauf aus. Somit überwiegen die positiven Einschätzungen mit einem Anteil von +80,95%.

Insgesamt bleibt das Guru-Rating unverändert...