DexCom: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +37,40% - Kursziel bei 137,45 EUR

Die Aktie von DexCom konnte gestern am Finanzmarkt einen Anstieg um +2,82% verzeichnen und in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von +6,94%. Diese Ergebnisse zeigen sich im Einklang mit der momentan optimistischen Stimmung am Markt.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 137,45 EUR. Im Durchschnitt sind sich die Analysten einig darüber, dass das Unternehmen aktuell unterbewertet ist und Investoren ein erhebliches Potenzial bietet. Konkret bedeutet dies ein mögliches Kurspotenzial von +37,40%.

16 Analysten empfehlen einen Kauf der Aktie und drei weitere teilen diese Einschätzung mit einer positiven aber nicht euphorischen Bewertung. Zwei Experten bewerten sie als “halten” und nur einer rät zum Verkauf. Insgesamt schließt sich damit knapp über 86% der Meinungen an.

Zusätzlich wird das solide...