DexCom-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Im Moment ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dexcom bei 79, was bedeutet, dass die Börse 79,28 Euro für jeden Euro Gewinn von Dexcom zahlt. Dieser Wert liegt 19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 98 in der Kategorie "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", wodurch der Titel als unterbewertet eingestuft wird.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 6 Mal die Einschätzung "Gut", 2 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" für Dexcom vergeben, was langfristig ein "Gut"-Rating bedeutet. Es gibt keine neuen Analystenupdates für Dexcom aus dem letzten Monat. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 17,79 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 136,83 USD. Insgesamt wird die Aktie von institutionellen Analysten als "Gut" bewertet.

Die Stimmung in Bezug auf Dexcom wird auf sozialen Plattformen überwiegend positiv wahrgenommen, obwohl in den letzten Tagen neutralere Themen angesprochen wurden. Die Analyse von Handelssignalen ergibt überwiegend negative Signale, was zu einer "Neutral" Bewertung in Bezug auf die Stimmung führt.

Die Dividendenrendite von Dexcom liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 92,27 Prozent liegt. Dadurch erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.