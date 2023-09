DexCom: Analysten sehen hohes Kurspotenzial – Aktie unterbewertet?

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die DexCom-Aktie an der Börse ein Minus von -0,53%. Über eine vollständige Handelswoche betrachtet, steht aber immer noch ein Plus von +2,40% zu Buche. Die Stimmung am Markt wirkt optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die DexCom-Aktie liegt bei 137,45 EUR. Das entspricht einem Potenzial von +41,27%, falls sich diese Prognose bestätigt. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend der Aktie.

16 Analysten stufen das Wertpapier als “starker Kauf” ein und weitere drei als “Kauf”. Nur zwei Experten bewerten sie mit “halten”, während einer den Verkauf empfiehlt. Insgesamt zeigt sich also eine überwiegend positive Haltung gegenüber der DexCom-Aktie (+86,36%).

Zuletzt lag auch das Guru-Rating bei 4,55 unverändert auf einem guten Niveau und...